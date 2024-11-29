Вестник Кавказа

На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков

На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На границе Казахстана и России собралась пробка из 500 грузовых машин. К сложной транспортной ситуации привела непогода.

Погодные условия повлияли на пропускную способность пограничного пункта "Сырым" на российско-казахстанской границе. Здесь с ночи задерживаются порядка 500 большегрузов, передают в комитете госдоходов Минфина республики. 

Сейчас в регионе наблюдается ухудшение погодных условий. Снегопад, метели и гололедица затрудняют передвижение транспорта. 

Сообщается, что с водителями беседуют инспекторы, рекомендуя искать другие маршруты. Также предлагается переждать непогоду в кемпингах. 

Отметим, что движение транспорта в Казахстане ограничено в настоящий момент в 10 областях.

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