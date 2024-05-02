МВФ прочит Узбекистану рост экономики

Экономику Узбекистана ждет активное развитие: на это указывает ее рост в первом квартале текущего 2024 года, говорится в заявлении Международного валютного фонда.

Рост экономики Узбекистана в первом квартале 2024 года составил 6,2% в годовом выражении, а уровень бедности в стране упал с 17 до 11%, говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Высокая основная ставка Центрального банка страны помогла справиться с инфляцией – она снизилась с 12,3% в конце 2022 года до 8% в марте 2024 года, передает Trend.

И хотя международные резервы ЦБ Узбекистана сократились на $1,2 млрд, они остаются на высоком уровне и составляют около 9 месяцев импорта на конец марта 2024 года.

Проводимые в стране реформы, особенно в энергетике, приватизации и секторе госпредприятий, работают на перспективу – прогноз роста реального ВВП в стране останется высоким и составит 5,4% в 2024 году, а к 2025 году увеличится до 5,5%, говорится в отчете финансового регулятора.

Впрочем, есть и тревожные моменты – так, МВФ ожидает в стране временного роста инфляции к концу 2024 года из-за роста цен на электроэнергию и газ, но жесткая макроэкономическая политика и реформы должны помогут снизить ее до целевого уровня.