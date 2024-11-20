Вестник Кавказа

МВД Грузии попросило протестующих воздержаться от радикальности

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Протестующие в Грузии получили от полиции просьбу воздержаться от незаконных действий в ходе митингов. В ином случае, сотрудники МВД предпримут необходимые действия.

МВД Грузии попросило протестующих воздержаться от насильственных и радикальных действий, передал заместитель главы ведомства Александр Дарахвелидзе.

«В целях пресечения насильственных действий МВД применит специальные меры принуждения, предусмотренные международным правом и законодательством Грузии, в том числе все специальные меры, определенные Законом Грузии «О полиции»

- Александр Дарахвелидзе

Он попросил воздержаться от любых мешающих мирной акции действий, включая порчу городского имущества, камер видеонаблюдения МВД и блокировку стратегически важных объектов: телевидения, дорог и вокзалов.

«Участники этой группы для собраний-манифестаций организуют людей с дубинками, железными трубами, цепями, красками, разными железными предметами и средствами, а также призывают единомышленников использовать указанные предметы при насильственных действиях против правоохранителей»

- Александр Дарахвелидзе

Он также предупредил протестующих о том, что за противозаконные действия последует уголовная ответственность.

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