Мужчина с гранатой напал на полицию в Гюмри

Опубликовано: 21:33, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЧП с гранатой случилось сегодня в Гюмри. Местный житель напал на отделение полиции. Таким образом он протестовал против политики властей страны и действий чиновников.

ЧП произошло сегодня вечером в Гюмри (Ширакская область), об этом рассказали в полиции.

Молодой мужчина (позже выяснилось, что ему 27 лет) в 17.30 (16.30 мск) вбежал в отделение полиции. Преступник показал полицейским гранату и пригрозил, что приведет ее в действие, передает Sputnik Армения.

Нарушитель порядка был задержан. На допросе он пояснил, что к полицейским у него претензий не было и что на самом деле он возмущен действиями властей.

Запущено уголовное производство. Выясняются все детали ЧП.