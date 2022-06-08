Мужчина хотел продать свою почку - он осужден в Казахстане

В Казахстане молодой мужчина выставил на торги собственный орган. Он хотел через соцсети продать почку. Суд назначил ему наказание в 1,5 года условно.

Житель Актобе хотел продать свою почку, «покупателями» органа стали правоохранители. Мужчина получил условный срок в полтора года за покушение на незаконную сделку.

Приговор 25-летнему мужчине огласили в суде Кокшетау.

«В социальной сети он опубликовал объявление о продаже собственного внутреннего органа по договорной цене и был задержан при заключении сделки с условным покупателем, имитирующим преступную деятельность»

– пресс-служба суда

Мужчина добровольно оказал содействие правоохранителям, он пошел на сделку о признании вины, что стало смягчающим обстоятельством.

«Приговором суда К. назначено 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. За осужденным установлен пробационный контроль»

– суд