Муниципальный транспорт полностью обновят в Карачаево-Черкесии

Глава КЧР анонсировал 100%-ное обновление муниципального транспорта. Его планируется осуществить в течение ближайших пяти с половиной лет.
В Карачаево-Черкесии намерены в ближайшие пять с половиной лет заменить весь старый муниципальный общественный транспорт на новый. Такую задачу во время ежегодного послания парламенту КЧР поставил глава региона.
"Большую работу уже провели в этом направлении. Задача до 2030 года полностью обновить весь пассажирский транспорт в муниципалитетах республики"
– Рашид Темрезов
Он подчеркнул, что благодаря специальным казначейским кредитам республике удалось приобрести в прошлом году два десятка современных автобусов, которые адаптированы для маломобильных лиц.
"Большинство автобусов вышли на востребованные маршруты в Черкесске, что позволило нам на 80% обновить городской пассажирский автопарк"
– руководитель КЧР