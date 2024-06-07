Муниципальный транспорт полностью обновят в Карачаево-Черкесии

Глава КЧР анонсировал 100%-ное обновление муниципального транспорта. Его планируется осуществить в течение ближайших пяти с половиной лет.

В Карачаево-Черкесии намерены в ближайшие пять с половиной лет заменить весь старый муниципальный общественный транспорт на новый. Такую задачу во время ежегодного послания парламенту КЧР поставил глава региона.

"Большую работу уже провели в этом направлении. Задача до 2030 года полностью обновить весь пассажирский транспорт в муниципалитетах республики"

– Рашид Темрезов

Он подчеркнул, что благодаря специальным казначейским кредитам республике удалось приобрести в прошлом году два десятка современных автобусов, которые адаптированы для маломобильных лиц.

"Большинство автобусов вышли на востребованные маршруты в Черкесске, что позволило нам на 80% обновить городской пассажирский автопарк"

– руководитель КЧР