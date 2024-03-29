Москва закрывает парки из-за ветра

Спасатели предупредили жителей и гостей столичного региона об усилении ветра до 21 метра в секунду. Сильный ветер в российской столице повалил деревья, снес ограждения и закрыл московские парки.

На смену потеплению в московский регион пришла непогода с сильным ветром и дождем.

Некоторые столичные парки приняли решение ограничить свою работу во время усиления ветра. В частности, не принимает посетителей парк Парк Горького.

"Дорогие посетители, парк закрыт в связи погодными условиями. Об открытии парка мы сообщим дополнительно"

– telegram-канал Парка Горького

Также не работают парки "Сокольники" и "Эрмитаж".

О закрытии на время непогоды сообщили в музее-заповеднике "Коломенское" и московском зоопарке.

В соцсетях москвичи делятся фото и видео поваленных деревьев, сорванных ограждений и заборов. Сообщается о нескольких поврежденных автомобилях и рухнувшем на проезжую часть светофоре.

Ранее спасатели предупредили об усилении ветра до 21 метра в секунду до вечера среды 3 апреля. По сообщению синоптиков, в регионе ожидается дождь.

Во время сильных порывов ветра рекомендуется не парковать свои автомобили под деревьями, избегать рекламных щитов и шатких конструкций. А также на дорогах соблюдать дистанцию и снизить скорость.