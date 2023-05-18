Опубликовано: 9:46, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Смоленской площади сообщили о скором приезде министра иностранных дел Узбекистана в Москву. Он проведет встречу с российским коллегой Лавровым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в ближайшее время состоится визит главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиера Саидова в Москву.

По словам дипломата, в рамках визита, который пройдет 21-22 мая, узбекский министр встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они затронут двустороннее сотрудничество, а также вопросы партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также Лавров и Саидов поговорят о развитии межгосударственных связей в этом году. Кроме того, планируется затронуть обстановку в регионе и интеграционные процессы на евразийском пространстве.