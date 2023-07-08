Москва и Сухум будут развивать сотрудничество

Опубликовано: 18:26, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня, в День города Сухума, администрация столицы Абхазии и правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава сухумской администрации Беслан Эшба и министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Администрация Сухума и правительство Москвы сегодня подписали соглашение о сотрудничестве, церемонию подписания стороны приурочили ко Дню города Сухума, отмечаемому сегодня.

Соглашение предусматривает развитие двустороннего сотрудничества между городами и углубления дружбы и взаимопонимания между их жителями. Документ предусматривает взаимодействие и обмен опытом в области дорожно-транспортной инфраструктуры, градостроительства, информационных технологий, образования, культуры и здравоохранения.

Подписание этого соглашения - событие для столицы Абхазии знаковое: Москва всегда поддерживала Сухум и Абхазию, и побратимские отношения двух столиц всегда будут крепнуть, отметил на церемонии глава администрации Сухума Беслан Эшба.

"Сегодня мы подписали соглашение которое открывает новые возможности. Это весь социальный блок - и спорт, и культура, и образование, и молодежная политика. Не говоря уже о градостроительстве и возможности развития системы ЖКХ. Во всем нам будут помогать. Для нас это высокая ответственность, мы постараемся не подвести и выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме"

- Беслан Эшба

Согласно документу, создаются две рабочие группы - по транспортной инфраструктуре и безопасности дорожного движения и по архитектуре и градостроительству. Москва - лидер в развитии градостроительной и социальной сферы, и столица России теперь будет делиться своим опытом с Сухумом, отметил на церемонии руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

"Для нас очень важно, поделиться с нашими друзьями теми нашими знаниями и опытом, которые накоплены. Подписание соглашения для нас - исторический момент"

- Сергей Черемин

Жители столицы Абхазии отмечают День города – с праздником их поздравил президент Абхазии Аслан Бжания.

"В этот особый день мы отмечаем не только прошлое и настоящее Сухума, но прежде всего обращаемся к будущему. Наша общая цель - сделать наш город еще лучше, развивать его потенциал и создавать благоприятные условия для каждого жителя Сухума"

– Аслан Бжания

Горожан и гостей столицы ожидает множество праздничных мероприятий - выставки, концерты, множество различных соревнований. В центральном выставочном зале абхазской столицы проходит выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", собравшая более 35 работ лучших живописцев Абхазии, а у колоннады на столичной набережной прошел праздничный концерт звезд российской эстрады, который, несмотря на дождь, собрал множество зрителей.

А вечером жителей и гостей Сухума ждет праздничный салют.