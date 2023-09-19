Московский регион снова начинает прогреваться

Опубликовано: 6:24, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столичном регионе сегодня установится облачная с прояснениями погода, возможны дожди, а воздух прогреется до 22 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре России.

В столичный регион снова возвращается тепло, но это еще не бабье лето, а новая волна антициклона, которая принесет с собой августовскую жару – к пятнице воздух прогреется до 27 градусов, что не только соответствует августу, но и может стать температурным рекордом за последние сто лет, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, по области от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет повышенным и составит 751 мм ртутного столба, - отмечают синоптики.