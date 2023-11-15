Московские аэропорты отменяют рейсы из-за снега

В российских столичных аэропортах отменили или задержали около 30 самолетов. Причина отмены вылетов – снегопад, который парализовал работу авиагаваней.

В воздушных гаванях столицы РФ не состоялся вылет почти 30 самолетов. Их отменили или задержали три столичных аэропорта – Шереметьево, Домодедово и Внуково.

По данным электронного табло Внуково, оттуда не вылетели семь самолетов, три из которых были отменены.

В Шереметьево обошлось без отмены вылетов. Там были задержаны четыре самолета.

Больше всего перенесенных рейсов оказалось в Домодедово. 17 самолетов были вынуждены отложит вылет, один рейс был отменен.

Накануне в столичном регионе метеорологи прогнозировали усиление снега, гололед и температуру около нуля.