Морской курорт Sea Breeze в Азербайджане будет достроен в 2028 году

Насыпной остров, самая высокая башня и отель-корабль появятся на курорте Sea Breeze в ближайшие годы. Для туристов уже работает множество отелей, вилл и ресторанов, рассказал Агаларов.

Основатель курорта Sea Breeze Resort Эмин Агаларов рассказал, как продвигается проект и что ждет гостей каспийского Sea Breeze.

Прежде всего Агаларов объяснил, что Sea Breeze – город курортного формата, где можно приобретать недвижимость для жилья или для сдачи туристам, а также можно отдыхать в отелях и апартаментах. Он находится в 30 км от Баку.

Реализация проекта началась в 2006 году, полностью завершить создание курорта на Каспийском море планируется в 2028 году. Общий объем инвестиций оценивается примерно в $60 млрд.

"У нас уже введено в эксплуатацию 3 млн кв м и примерно 3 млн находятся в стройке. В том числе здание Caspian Dream Liner в форме корабля, в котором верхние этажи отданы под квартиры, а на нижних расположится отель одного из международных брендов"

– Эмин Агаларов

Также на курорте появятся 150 коттеджей, комплекс вилл и несколько резиденций с бассейнами.

Для размещения туристов уже задействованы свыше сотни зданий, в будущем их число удвоится. Работают кафе и рестораны, спа-центр, крытый каток, теннисные корты, оборудованные пляжи и многое другое. Протяженность береговой линии составляет 7 км.

К концу 2025 года Sea Breeze прирастет насыпной территорией в форме полумесяца, на нем будет возведен отель Hilton.

"На полумесяце 350 тыс кв м площадей займут международные отели, их будет около десяти, а 650 тыс кв м – это жилье. И здесь будет вся инфраструктура для отдыха – магазины, рестораны, кафе"

– Эмин Агаларов

Также на острове будет построена новая достопримечательность - самая высокая в Азербайджане башня, ее высота составит 323 метра.