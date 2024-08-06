Молодой житель Хасавюрта лишил девушку крупной суммы денег

Житель Хасавюрта подозревается в мошенничестве. Он обманул девушку на 650 тыс рублей. Похищенное частично изъято.
Молодой человек из Хасавюрта обвиняется в мошенничестве, передает пресс-служба дагестанского МВД.
В ведомстве заявили, что мужчина с июля по август обманом лишил 18-летнюю девушку 650 тыс рублей.
По словам пострадавшей, она познакомилась с парнем в соцсетях, а после встречи он сказал ей о своих трудностях и попросил ее помочь финансово.
Девушка несколько раз перевела деньги, а когда все средства закончились, отдала золотую цепочку, которая стоила 200 тыс рублей.
Затем она потребовала вернуть деньги и украшение, но мошенник этого не сделал. После этого девушка обратилась в полицию.
Отмечается, что похищенное частично изъято, расследование продолжается.