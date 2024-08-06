Молодой житель Хасавюрта лишил девушку крупной суммы денег

Житель Хасавюрта подозревается в мошенничестве. Он обманул девушку на 650 тыс рублей. Похищенное частично изъято.

Молодой человек из Хасавюрта обвиняется в мошенничестве, передает пресс-служба дагестанского МВД.

В ведомстве заявили, что мужчина с июля по август обманом лишил 18-летнюю девушку 650 тыс рублей.

По словам пострадавшей, она познакомилась с парнем в соцсетях, а после встречи он сказал ей о своих трудностях и попросил ее помочь финансово.

Девушка несколько раз перевела деньги, а когда все средства закончились, отдала золотую цепочку, которая стоила 200 тыс рублей.

Затем она потребовала вернуть деньги и украшение, но мошенник этого не сделал. После этого девушка обратилась в полицию.

Отмечается, что похищенное частично изъято, расследование продолжается.