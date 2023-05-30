Мишель с нетерпением ждет встречи Алиева и Пашиняна

Опубликовано: 15:01, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В Евросоюзе с нетерпением ожидают переговоров между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся в Кишиневе 1 июня.

Председатель Евросовета Шарль Мишель с нетерпением ожидает дальнейшей дискуссии по послевоенному урегулированию между Азербайджаном и Арменией, которая пройдет в Кишиневе в первый день лета с участием Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Важно подтвердить уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга и продвинуться в делимитации границ, а также снизить риски в приграничных районах"

– Шарль Мишель

Европейский дипломат также обратил внимание на важность диалога между Баку и армянским населением Карабаха - по его словам, такие контакты имеют решающее значение.

"Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. После более чем 30-летнего конфликта требуется время, чтобы раны зажили. Необходимы смелые решения"

– Шарль Мишель

Напомним, в переговорах 1 июня примут участие французский президент Эммануэль Макрон и германский канцлер Олаф Шольц.