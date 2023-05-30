Мишель с нетерпением ждет встречи Алиева и Пашиняна

Председатель Евросовета Шарль Мишель с нетерпением ожидает дальнейшей дискуссии по послевоенному урегулированию между Азербайджаном и Арменией, которая пройдет в Кишиневе в первый день лета с участием Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
"Важно подтвердить уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга и продвинуться в делимитации границ, а также снизить риски в приграничных районах"
– Шарль Мишель
Европейский дипломат также обратил внимание на важность диалога между Баку и армянским населением Карабаха - по его словам, такие контакты имеют решающее значение.
"Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. После более чем 30-летнего конфликта требуется время, чтобы раны зажили. Необходимы смелые решения"
– Шарль Мишель
Напомним, в переговорах 1 июня примут участие французский президент Эммануэль Макрон и германский канцлер Олаф Шольц.