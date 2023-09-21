Мировая финансовая система и ООН должны быть реформированы - МИД Турции

Опубликовано: 21:17, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

Глава турецкого МИД заявил о проблеме доверия в Совбезу ООН и необходимости его реформирования. Реформы также необходимы ООН и мировой финансовой системе.

Глава МИД Турции Хакан Фидан раскритиковал Совбез ООН и призвал к реформе как Совбеза, так и самой ООН, а также глобальной финансовой системы.

"Устав ООН возлагает ответственность за поддержание мировой безопасности на Совет Безопасности. Но существует проблема доверия к нему в целом. Когда Совбез неэффективен, терпит неудачу и вся ООН. Но реформы не должны ограничиваться только ООН. <…> Нам нужна новая мировая финансовая система, более инклюзивная, готовая к вызовам, прозрачная и устойчивая"

– министр

Фидан, выступая на встрече глав МИД по подготовке к Саммиту будущего ООН, добавил, что в рамках реформирования ООН должны появиться "международные институты, основанные на текущих реалиях, более подотчетные и способные лучше реагировать" на меняющуюся мировую обстановку. Совбез ООН должен быть расширен, это поможет институту служить не только интересам его членов, но всего мирового сообщества. Устаревшей, по мнению министра, является и глобальная финансовая система, ей необходимо обновиться и стать более устойчивой.