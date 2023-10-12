Миротворцы РФ продолжают свертывать посты в Карабахе

Опубликовано: 23:48, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

За минувшие сутки российский миротворцы свернули один наблюдательный пункт в Карабахском районе Азербайджана. Всего свернуто свыше 20 постов.

Российские миротворцы продолжают убирать наблюдательные пункты в Карабахском экономическом районе Азербайджана, за сутки они свернули один пост.

"Всего с 19 сентября 2023 года свернуты семь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Ходжавендском и Агдеринском районах"

– бюллетень Минобороны России

За прошедшие сутки был убран наблюдательный пункт в районе Шуши.

Прекращение работы наблюдательных постов миротворческого контингента РФ стало возможно после ликвидации незаконных вооруженных формирований в Ханкенди.

РМК в настоящее время участвует в восстановлении электро- и газоснабжения городов и сел региона, добавили в оборонном ведомстве.