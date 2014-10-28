Вестник Кавказа

Мир отмечает Международный день против фашизма и антисемитизма

Погромы в Магдебурге, 1938 год
© Фото: Большая российская энциклопедия
Сегодня большинство стран мира отмечают Международный день против фашизма и антисемитизма – день, в который 86 лет назад в далеком 1938 году в нацистской Германии начались массовые еврейские погромы.

Население большинства стран мира сегодня отмечает скорбную дату – начала массовых еврейских погромов в Германии, которые спровоцировала пришедшая к власти в стране нацистская клика. Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism) отмечается по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED).

"Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" прокатилась по нацистской Германии в ночь с 9 на 10 ноября, она сопровождалась массовыми погромами, направленная на еврейские семьи, во множестве проживавшие тогда в Германии и Австрии, напоминает АЗЕРТАДЖ.

Эта бесчеловечная акция стала первой в череде подобных ей массовых фактов физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям – были убиты, по разным оценкам, от 90 до двух тысяч человек, от 3,5 до 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря, а по всей стране нацисты сожгли дотла от 300 до 1,5 тыс синагог. Одурманенные вседозволенностью участники погромов крушили витрины магазинов, которые большей частью содержали евреи – их число исчислялось тысячами.

Нацистские власти в стране смотрели на происходящее сквозь пальцы - практически полное отсутствие реакции на погром как в Германии, так и в других странах Европы развязало фашистам руки и дало старт массовому уничтожению европейских евреев и одному из самых страшных преступлений нацистского режима – массовому истреблению евреев Холокосту.

К сожалению, победа над немецко-фашистской Германией в 1945 году не искоренила идеологию основателей третьего рейха, и даже сейчас, спустя без малого восемьдесят лет, ксенофобия, национализм, расизм и антисемитизм – все то, что принято называть фашизмом, периодически поднимают головы в разных уголках земного шара. Эксперты ООН не раз констатировали этот факт в последнее десятилетие.

Международный день против фашизма – еще олно напоминание мировому сообществу о том, что фашизм, эта "коричневая чума", до сих пор не побеждена окончательно, этот день – повод сплотиться против национализма, популизма, антисемитизма, правого экстремизма и неофашизма.

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