Минздрав Азербайджана призвал прививать детей от кори

Азербайджанский Минздрав призвал родителей внимательно следовать календарю прививок.
«Согласно действующему в Азербайджане календарю профилактических прививок, все дети в возрасте 1 и 6 лет должны быть дважды вакцинированы прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи»
– Минздрав Азербайджана
В ведомстве отметили, что детям, пропустившим первый этап вакцинации в кратчайшие сроки нужно начать прививаться. После того, как ребенок достигает шести лет необходимо введение второй дозы препарата.
«Также следует как можно скорее вакцинировать 2-й дозой вакцины детей до 10 лет, которым по каким-либо причинам не были вовремя сделаны прививки. Детей до 10 лет, не получивших своевременно обе дозы вакцины, следует привить 1-й и 2-й дозами вакцины с интервалом не менее 4-х недель»
– Минздрав Азербайджана
В ведомстве отметили, что для вакцинации детей нужно обращаться в детские медучреждения по месту жительства.