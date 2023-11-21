Минздрав Азербайджана призвал прививать детей от кори

Врачи Азербайджана призвали родителей прививать детей от таких заболеваний как корь, краснуха и паротит. Получить прививки можно в медучреждениях по месту жительства.

Азербайджанский Минздрав призвал родителей внимательно следовать календарю прививок.

«Согласно действующему в Азербайджане календарю профилактических прививок, все дети в возрасте 1 и 6 лет должны быть дважды вакцинированы прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи»

– Минздрав Азербайджана

В ведомстве отметили, что детям, пропустившим первый этап вакцинации в кратчайшие сроки нужно начать прививаться. После того, как ребенок достигает шести лет необходимо введение второй дозы препарата.

«Также следует как можно скорее вакцинировать 2-й дозой вакцины детей до 10 лет, которым по каким-либо причинам не были вовремя сделаны прививки. Детей до 10 лет, не получивших своевременно обе дозы вакцины, следует привить 1-й и 2-й дозами вакцины с интервалом не менее 4-х недель»

– Минздрав Азербайджана

В ведомстве отметили, что для вакцинации детей нужно обращаться в детские медучреждения по месту жительства.