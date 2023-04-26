Корь в Казахстане - планируется ли карантин?

Карантин из-за кори в Казахстане не предполагается, заверили в Минздраве страны. Резкий рост заболеваемости начался с сентября, в 2023 году выявили 17,7 тыс случаев кори в Казахстане.

Республиканский карантин из-за кори в Казахстане вводить не планируется, а локальные меры в коллективах, где зафиксированы вспышки возможны, рассказала зампредседателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения республики (КСЭК) Зауре Ахметова.

"Если в каком-либо коллективе будет рост заболеваемости и число непривитых превысит норму (10%), именно в этой организации будут приниматься меры"

– Ахметова

С начала года в Казахстане заболели корью 17,7 тыс человек, из них основная масса - непривитые дети. При этом корь - вакциноуправляемая инфекция. В Казахстане сейчас достаточно доз вакцины от кори, проводится дополнительная прививочная кампания.

Ахметова добавила, что 60% из заболевших корью детей, не были привиты из-за отказа родителей.

Сейчас эпидситуация по кори хуже всего в Шымкенте, Алматы, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Атырауской областях.