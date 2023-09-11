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Минобороны Казахстана обеспокоено антироссийскими санкциями

Минобороны Казахстана обеспокоено антироссийскими санкциями
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Санкции, которые страны Запада планируют ввести в отношении России, могут серьезно повлиять на эксплуатацию советской и российской боевой техники, которая состоит на вооружении Минобороны страны.

Западные санкции в отношении России, подразумевающие приостановку запасных частей к ней, могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию в Казахстане военной техники российского и советского производства, сообщила сегодня пресс-служба казахстанского министерства обороны.

"Введение санкций может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию вооружения и военной техники в первую очередь советского и российского производства, так как поставка комплектующих и запасных частей практически приостановлена"

- Минобороны Казахстана

Казахстан в последние 10 лет не закупал бронетехнику, последняя закупка российских БТР проводилась страной в 2013 году в соответствии с договоренностями в рамках комплектования подразделений коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, подчеркнули в Минобороны Казахстана.

В оборонном ведомстве страны также отметили, что такое решение может ударить по тем странам Восточной Европы, где продолжается производство и модернизация вооружения и боеприпасов стандарта стран Варшавского договора – по Сербии, Чехии и Словакии.

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