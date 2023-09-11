Минобороны Казахстана обеспокоено антироссийскими санкциями

Западные санкции в отношении России, подразумевающие приостановку запасных частей к ней, могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию в Казахстане военной техники российского и советского производства, сообщила сегодня пресс-служба казахстанского министерства обороны.
"Введение санкций может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию вооружения и военной техники в первую очередь советского и российского производства, так как поставка комплектующих и запасных частей практически приостановлена"
- Минобороны Казахстана
Казахстан в последние 10 лет не закупал бронетехнику, последняя закупка российских БТР проводилась страной в 2013 году в соответствии с договоренностями в рамках комплектования подразделений коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, подчеркнули в Минобороны Казахстана.
В оборонном ведомстве страны также отметили, что такое решение может ударить по тем странам Восточной Европы, где продолжается производство и модернизация вооружения и боеприпасов стандарта стран Варшавского договора – по Сербии, Чехии и Словакии.