Минобороны Армении подтвердило присутствие армянских военных в Карабахе

Опубликовано: 11:36, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Армении сообщает, что армянские военные из Карабаха смогут продолжить службу в рядах армии РА. Ранее ведомство опровергало присутствие своих военнослужащих на азербайджанской территории.

Минобороны Армении приглашает продолжить службу в рядах армянских ВС военных, которые до недавнего времени незаконно дислоцировались в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Напомним, 28 сентября фейковый режим, созданный и поддерживаемый Арменией на землях Азербайджана, заявил о "самороспуске".

Ранее армия Азербайджана провела эффективную антитеррористическую операцию в Ханкеди, чтобы избавить город от незаконных армянских боевиков. Минобороны Армении еще 24 сентября опровергало сообщения Минобороны Азербайджана о присутствии подразделений ВС Армении в Ханкенди.

Согласно сегодняшнему заявлению замминистра обороны Армении Армана Саркисяна, армянские военные в азербайджанском регионе присутствуют.

"Мы очень хотим, чтобы военнослужащие продолжили службу по линии Минобороны Армении, поскольку они являются нашими соотечественниками и их опыт, военные знания послужат ВС Армении"

– Арман Саркисян

Замглавы Минобороны РА пригласил армянских боевиков из Ханкенди на службу в рядах ВС Армении.