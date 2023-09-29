Минобороны Армении подтвердило присутствие армянских военных в Карабахе

Минобороны Армении приглашает продолжить службу в рядах армянских ВС военных, которые до недавнего времени незаконно дислоцировались в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Напомним, 28 сентября фейковый режим, созданный и поддерживаемый Арменией на землях Азербайджана, заявил о "самороспуске".
Ранее армия Азербайджана провела эффективную антитеррористическую операцию в Ханкеди, чтобы избавить город от незаконных армянских боевиков. Минобороны Армении еще 24 сентября опровергало сообщения Минобороны Азербайджана о присутствии подразделений ВС Армении в Ханкенди.
Согласно сегодняшнему заявлению замминистра обороны Армении Армана Саркисяна, армянские военные в азербайджанском регионе присутствуют.
"Мы очень хотим, чтобы военнослужащие продолжили службу по линии Минобороны Армении, поскольку они являются нашими соотечественниками и их опыт, военные знания послужат ВС Армении"
– Арман Саркисян
Замглавы Минобороны РА пригласил армянских боевиков из Ханкенди на службу в рядах ВС Армении.