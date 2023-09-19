Министры обороны Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Опубликовано: 14:19, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минобороны Азербайджана

Закир Гасанов провел телефонный разговор с Яшаром Гюлером. Глава МО АР проинформировал турецкого коллегу об антитеррористической операции. Гюлер заявил, что Анкара поддерживает действия Баку.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"19 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики господином Яшаром Гюлером"

- Минобороны АР

Азербайджанский министр рассказал коллеге из Турции об антитеррористической операции в Карабахском регионе Азербайджана.

В свою очередь Гюлер заявил, что Анкара поддерживает действия Баку.