Министры культуры стран ОЭСР соберутся в июне в Иране

Иран примет встречу глав Минкультуры стран ОЭСР. Она пройдет в столице страны 13 июня
В начале лета Тегеран примет встречу министров культуры стран Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом пишет иранская пресса.
Она пройдет 13 июня под председательством Минкультуры Ирана Моххамада Мехди Эсмаили.
Напомним, ОЭСР нацелена на выработку международных стандартов по совершенствованию социальной, экономической и экологической политики в странах. На сегодняшний день в организацию входит чуть менее 40 государств.