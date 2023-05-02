Министры культуры стран ОЭСР соберутся в июне в Иране

Опубликовано: 18:44, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития

Иран примет встречу глав Минкультуры стран ОЭСР. Она пройдет в столице страны 13 июня

В начале лета Тегеран примет встречу министров культуры стран Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом пишет иранская пресса.

Она пройдет 13 июня под председательством Минкультуры Ирана Моххамада Мехди Эсмаили.

Напомним, ОЭСР нацелена на выработку международных стандартов по совершенствованию социальной, экономической и экологической политики в странах. На сегодняшний день в организацию входит чуть менее 40 государств.