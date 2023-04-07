Мининдустрии Казахстана опровергло сообщение о розыгрыше квартир

Опубликовано: 10:40, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Квартиры в Казахстане не разыгрываются, Мининдустрии не объявляло конкурса и не звонит граждан с приглашением поучаствовать. В ведомстве предупреждают о мошенниках и просят не доверять сторонней информации.

Розыгрыш квартир в Казахстане от министерства индустрии и инфраструктурного развития является фейком, информирует ведомство.

Казахстанцам поступают звонки от якобы сотрудников Мининдустрии с предложением поучаствовать в розыгрыше квартир на конкурсной основе. Мошенники сообщают, что у гражданина якобы есть «финансовая задолженность» перед госорганом, и если она будет погашена, он сможет «получить квартиру» на конкурсной основе.

Ведомственный Комитет опровергает данную информацию. Министерство не проводит никаких конкурсов и розыгрышей квартир, не обзванивает граждан. Из официального сообщения следует, что предоставление жилья гражданам - вопрос из компетенции местных исполнительных органов, оно осуществляется раздельными списками, по категориям и очередности.

Население просят не верить сомнительным сообщениям и рекламе, а доверять исключительно официальным источникам информации.