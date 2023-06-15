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Минфин РФ займет на рынке 3,5 трлн рублей на погашение долгов

Минфин РФ займет на рынке 3,5 трлн рублей на погашение долгов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минфин намерен в 2023 году занять 3,5 трлн рублей. Деньги будут взяты у российских банков и пойдут на погашение долгов и другие бюджетные нужды.

Российское министерство финансов в 2023 году возьмет в долг 3,5 триллиона рублей.

"Мы в этом году должны занять на рынке 3,5 триллиона рублей. Это деньги, которые пойдут для финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств. Берем мы эти деньги, в первую очередь, у банков, финансовых институтов"

– глава Минфина Антон Силуанов

Он признал, что средства, которые государство забирает из экономики, могли бы пойти на кредиты отечественным производствам и населению. По словам Силуанова в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, у банков сужается поле для маневров, когда правительство забирает в бюджет крупные суммы.

"И второе, чем больше мы забираем денег через заимствования, тем больше инвесторы хотят подстраховаться, и ставки на эти заимствования повышаются. Поэтому мы сегодня занимаем, предположим, по облигациям со сроком больше 10 лет от 10,5-10,6% годовых фиксированной доходности"

– глава Минфина

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