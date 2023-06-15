Минфин РФ займет на рынке 3,5 трлн рублей на погашение долгов

Российское министерство финансов в 2023 году возьмет в долг 3,5 триллиона рублей.
"Мы в этом году должны занять на рынке 3,5 триллиона рублей. Это деньги, которые пойдут для финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств. Берем мы эти деньги, в первую очередь, у банков, финансовых институтов"
– глава Минфина Антон Силуанов
Он признал, что средства, которые государство забирает из экономики, могли бы пойти на кредиты отечественным производствам и населению. По словам Силуанова в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, у банков сужается поле для маневров, когда правительство забирает в бюджет крупные суммы.
"И второе, чем больше мы забираем денег через заимствования, тем больше инвесторы хотят подстраховаться, и ставки на эти заимствования повышаются. Поэтому мы сегодня занимаем, предположим, по облигациям со сроком больше 10 лет от 10,5-10,6% годовых фиксированной доходности"
– глава Минфина