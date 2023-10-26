Вестник Кавказа

Михаил Мишустин переговорил о сотрудничестве с коллегой из Азербайджана

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Председатель российского правительства Мишустин связался с азербайджанским премьером Асадовым. Стороны в ходе диалога затронули тему сотрудничества.

Глава российского кабмина Мишустин провел по телефону беседу со своим коллегой из Азербайджанской Республики Али Асадовым.

 

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес"

 - пресс-служба кабмина 

 

Ранее председатель правительства Азербайджана посетил столицу Белоруссии в рамках заседания Евразийского межправсовета.

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