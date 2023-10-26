Михаил Мишустин переговорил о сотрудничестве с коллегой из Азербайджана

Председатель российского правительства Мишустин связался с азербайджанским премьером Асадовым. Стороны в ходе диалога затронули тему сотрудничества.
Глава российского кабмина Мишустин провел по телефону беседу со своим коллегой из Азербайджанской Республики Али Асадовым.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации крупных совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес"
- пресс-служба кабмина
Ранее председатель правительства Азербайджана посетил столицу Белоруссии в рамках заседания Евразийского межправсовета.