Михаил Гусман избран в президиум МПРК ЮНЕСКО

Советский и российский журналист Михаил Гусман стал постоянным докладчиком президиума Международной программы развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО.
Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман был избран постоянным докладчиком президиума Международной программы развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО.
«Сегодня утром состоялись выборы в президиум МПРК на пост докладчика. По их результатам был избран Михаил Соломонович Гусман»
– постпредство РФ при международной организации
Уточняется, что конкуренцию Михаилу Гусману составлял представитель Эстонии.
По случаю избрания Гусмана было обнародовано заявление, в котором подчеркивается, что российская сторона содействует достижению целей МПРК.
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