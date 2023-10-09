Михаил Боярский госпитализирован с инфарктом

Актер находится в больнице. В театре им. Ленсовета сказали, что это плановая госпитализация, однако по словам сына Боярского, Михаил Боярский был госпитализирован из-за инфаркта.
Советский и российский актер Михаил Боярский был госпитализирован. Врачи диагностировали у него инфаркт.
По данным театра им. Ленсовета, в котором служит актер, госпитализация была плановой.
«Плановая госпитализация. Ближайшие спектакли с Михаилом Сергеевичем состоятся 31 декабря и 2 января»
– собеседник ТАСС
Однако, отвечая на вопросы РИА Новости сын актера заявил о том, что Боярский был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
«Михаил Боярский перенес инфаркт, но уже чувствует себя хорошо, находится в обычной палате»
– Сергей Боярский
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