МИД Турции осудил резолюцию Европарламента против Азербайджана

Европарламент принял антиазербайджанскую резолюцию, констатировал МИД Турции. В ведомстве подчеркнули, что Анкара работает над восстановлением мира на Южном Кавказе.
Принятая Европейским парламентом (ЕП) резолюция направлена против Азербайджана, заявляет МИД Турции. В ведомстве подчеркнули, что документ – пример безответственности, предвзятости и невежества.
«Мы осуждаем это решение, основанное на направленной против нашей страны риторике группы популистских депутатов, которые в течение многих лет принимали решения, полные необоснованных обвинений и претензий в адрес Турции»
– МИД Турции
Далее в турецком дипведомстве отметили, что Анкара прилагает перманентные усилия для стабилизации ситуации на Южном Кавказе, в частности, нормализации отношений Азербайджана и Армении.