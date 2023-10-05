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МИД Турции осудил резолюцию Европарламента против Азербайджана

МИД Турции осудил резолюцию Европарламента против Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Европарламент принял антиазербайджанскую резолюцию, констатировал МИД Турции. В ведомстве подчеркнули, что Анкара работает над восстановлением мира на Южном Кавказе.

Принятая Европейским парламентом (ЕП) резолюция направлена против Азербайджана, заявляет МИД Турции. В ведомстве подчеркнули, что документ – пример безответственности, предвзятости и невежества.

«Мы осуждаем это решение, основанное на направленной против нашей страны риторике группы популистских депутатов, которые в течение многих лет принимали решения, полные необоснованных обвинений и претензий в адрес Турции»

– МИД Турции

Далее в турецком дипведомстве отметили, что Анкара прилагает перманентные усилия для стабилизации ситуации на Южном Кавказе, в частности, нормализации отношений Азербайджана и Армении.

 

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