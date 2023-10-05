МИД Турции осудил резолюцию Европарламента против Азербайджана

Опубликовано: 22:17, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Европарламент принял антиазербайджанскую резолюцию, констатировал МИД Турции. В ведомстве подчеркнули, что Анкара работает над восстановлением мира на Южном Кавказе.

Принятая Европейским парламентом (ЕП) резолюция направлена против Азербайджана, заявляет МИД Турции. В ведомстве подчеркнули, что документ – пример безответственности, предвзятости и невежества.

«Мы осуждаем это решение, основанное на направленной против нашей страны риторике группы популистских депутатов, которые в течение многих лет принимали решения, полные необоснованных обвинений и претензий в адрес Турции»

– МИД Турции

Далее в турецком дипведомстве отметили, что Анкара прилагает перманентные усилия для стабилизации ситуации на Южном Кавказе, в частности, нормализации отношений Азербайджана и Армении.