МИД РФ: Россия возобновит авиасообщение со многими странами Африки

Опубликовано: 13:35, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия рассчитывает в скором времени возобновить прямое авиасообщение со многими странами Африки, над этим работают заинтересованные ведомства страны, сообщил сегодня директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко.

Россия рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения со многими странами Африки, и над этим ведется планомерная работа, рассказал директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.

Перспективы возобновления регулярного авиасообщения обсуждаются со многими странами Черного континента, хотя, конечно, есть вопросы экономической целесообразности, наполняемости пассажиропотока, авиационных свобод, и все эти факторы нужно учитывать. Тем не менее, такая задача стоит, - отметил Ткаченко, передает РИА Новости.

Также ведомство работает над обновлением соглашений о воздушном сообщении со многими странами, над их актуализацией и поиском новых перевозчиков.

Дипломат напомнил, что в апреле посол Маврикия в Москве Хесвар Джанке заявлял, что рассчитывает на возобновление прямых рейсов из России в течение нескольких месяцев. Ранее о том же заявлял посол Республики Судан Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. С таким же предложением выступал и посол Анголы Аугушту да Силва Кунья, отмечая, что в Луанде в 2023 году откроется крупнейший аэропорт юга Африки, который может стать транспортным хабом для всего континента.