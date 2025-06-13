Армянское руководство сохраняет ориентацию на Запад, невзирая на то, что это негативно сказывается на интересах страны, отметили в МИД РФ. Примером тому может стать отход Армении от ОДКБ.

Стремление Еревана на Запад часто идет в ущерб национальным интересам Армении, такое мнение выразил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк.

"Ощущаем деструктивное влияние западников в Армении. К нашему глубокому сожалению, в этой южнокавказской республике несильно сопротивляются этим изменениям и продолжают ориентацию на Запад, часто - в ущерб своим национальным интересам"

– Дмитрий Масюк

Выступая на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова "Кавказский диалог" в центре знаний "Машук" представитель российского МИД привел конкретный пример, когда армянское руководство поступилось интересами республики – это отход Армении от сотрудничества с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Армянская сторона проигнорировала уже ряд мероприятия по линии ОДКБ, однако в организации исходят из того, что Армения остается членом ОДКБ, сообщил накануне глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.