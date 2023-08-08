МИД опроверг отказ России от Ирана

Опубликовано: 18:35, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва и Тегеран продолжат сотрудничество во всех сферах, в том числе военной. Об этом заявил замглавы МИД РФ,

Страны Запада требуют прекращения сотрудничества Ирана и РФ, однако российская сторона не пойдет на это. Соответствующее мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Напомним, что в настоящее время он находится в Тегеране с официальным визитом.

"Военное сотрудничество России и Ирана продолжится вопреки требованиям своих врагов"

– Сергей Рябков

Далее он подчеркнул, что взаимная поддержка стран проводится на законных основаниях. Кроме того, Москва и Тегеран планируют интенсифицировать военную поддержку друг друга.