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МИД опроверг отказ России от Ирана

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москва и Тегеран продолжат сотрудничество во всех сферах, в том числе военной. Об этом заявил замглавы МИД РФ,

Страны Запада требуют прекращения сотрудничества Ирана и РФ, однако российская сторона не пойдет на это. Соответствующее мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Напомним, что в настоящее время он находится в Тегеране с официальным визитом.

"Военное сотрудничество России и Ирана продолжится вопреки требованиям своих врагов"

– Сергей Рябков

Далее он подчеркнул, что взаимная поддержка стран проводится на законных основаниях. Кроме того, Москва и Тегеран планируют интенсифицировать военную поддержку друг друга.

Россия и Иран готовы подписать новый договор о партнерстве

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