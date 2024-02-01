МИД Казахстана и России будут укреплять отношения между странами

Заместители глав МИД России и Казахстана провели межведомственные консультации, в ход которых наметили этапы развития двухстороннего сотрудничества в различных аспектах, в том числе – политике, экономике и культуре.

Заместители глав МИД России и Казахстана провели межмидовские консультации, в ходе которых обсудили углубление политического диалога и взаимодействие в торгово-экономической сфере, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев детально обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая углубление политического диалога, взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по глобальной и региональной повестке дня"

- МИД РФ

Акцент делается на совместной работе МИД двух стран, направленной на укрепление отношений между Россией и Казахстаном, а также на продолжении тесной внешнеполитической координации в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и СВМДА "в соответствии с договоренностями их лидеров на принципах добрососедства и союзничеств", добавили в российском дипведомстве.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что президент России Владимир Путин высоко оценил отношения Москвы и Астаны в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Казани, отметив, что они успешно развиваются по жизненно важным направлениям. Также глава государства напомнил, что в минувшем году совершал визит в Казахстан, где главы государств наметили направления дальнейшего развития.