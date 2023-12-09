Путин: Россия и Казахстан успешно развивают свои отношения

Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Казани, сообщает пресс-служба Кремля.
Руководитель РК прибыл в столицу Татарстана, где сегодня стартовал международный турнир "Игры будущего". Он принял участие в церемонии открытия.
Путин заявил, что отношения Москвы и Астаны успешно развиваются по жизненно важным направлениям. Он напомнил, что в 2023 году совершал визит в Казахстан, где главы государств наметили направления дальнейшего развития.
"Мы сейчас имеем возможность поговорить, если есть необходимость, по всем направлениям. Коллеги мне докладывали о том, как идет работа и по линии энергетики, и по линии инвестиций, и по линии регионов. Здесь все представляет значительный интерес, реальный, значительный интерес для стран в целом и для отдельных регионов России и Казахстана, для целых отраслей производства"
- Владимир Путин
В свою очередь, Токаев подчеркнул, что Казахстан в ожидании выборов президента России. Он добавил, что под руководством Путина Россия достигла заметных и впечатляющих успехов. Кроме того, казахстанский лидер отметил, что, несмотря на очень сложные условия, экономика России достигла больших успехов.