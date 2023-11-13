МИД Катара подтвердил обмен заложниками

ХАМАС сегодня освободил 24 заложника, которые удерживались радикальным палестинским движением в секторе Газа, а Израиль освободил из своих тюрем 39 палестинских женщин и детей, подтвердил МИД Катара.

В рамках соглашения между Израилем и радикальным движением ХАМАС власти Израиля освободили из тюрем 39 палестинских женщин и детей, подтвердил на своей странице в социальной сети X официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Мы подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, содержавшихся в израильских тюрьмах, во исполнение предусмотренных соглашением обязательств"

- аль-Ансари

Выполнило договоренности и радикальное палестинское движение ХАМАС - в первый день гуманитарного перемирия оно освободило из сектора Газа 24 заложника, сообщил официальный представитель МИД Катара, передает ТАСС.

"Мы подтверждаем, что в рамках соглашения о гуманитарном перемирии Красный Крест принял 24 человека из числа гражданских, которые удерживались в секторе Газа, в том числе женщин и детей"

- аль-Ансари

Известно, что среди освобожденных - 13 граждан Израиля, которые уже пересекли границу Египта, 10 подданных Таиланда и 1 гражданин Филиппин прибыли в Израиль и сейчас направляются в медицинский центр в центральной части страны. Еще несколько тайских граждан были освобождены вне соглашения о перемирии, добавил официальный представитель МИД Катара.