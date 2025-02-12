Вестник Кавказа

Метро Тегерана переходит на круглосуточный режим работы

Метро Тегерана переходит на круглосуточный режим работы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С сегодняшней ночи метро Тегерана будет доступно для иранских граждан в круглосуточном режиме. Такое решение приняли власти Исламской Республики на фоне обострения с Израилем.

Метро Тегерана будет работать в круглосуточном режиме из-за конфликта с Израилем. Об этом сообщила 15 июня официальный представитель правительства Ирана.

Фатеме Мохаджерани подчеркнул, что столичная подземка будет использоваться в качестве бомбоубежища.

"Метро, начиная с сегодняшней ночи, будет открыто и доступно для населения круглосуточно"

– официальный представитель правительства

Ранее сегодня стало известно, что руководство Исламской Республики продлило режим закрытия воздушного пространства. Небо над Ираном будет закрыто до понедельника.

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