Метро Тегерана переходит на круглосуточный режим работы

С сегодняшней ночи метро Тегерана будет доступно для иранских граждан в круглосуточном режиме. Такое решение приняли власти Исламской Республики на фоне обострения с Израилем.

Метро Тегерана будет работать в круглосуточном режиме из-за конфликта с Израилем. Об этом сообщила 15 июня официальный представитель правительства Ирана.

Фатеме Мохаджерани подчеркнул, что столичная подземка будет использоваться в качестве бомбоубежища.

"Метро, начиная с сегодняшней ночи, будет открыто и доступно для населения круглосуточно"

– официальный представитель правительства

Ранее сегодня стало известно, что руководство Исламской Республики продлило режим закрытия воздушного пространства. Небо над Ираном будет закрыто до понедельника.