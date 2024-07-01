Меры безопасности усилили в православном храме в Каспийске

Православный храм в Каспийске был огорожен ключей проволокой. На такой шаг пошли городские власти после атаки террористов на культовые учреждения в Махачкале и Дербенте.

После июньских терактов на территории православных храмов и синагог в Махачкале и Дербенте в дагестанском Каспийске было принято решение усилить меры безопасности. Одним из таких шагов является установка ограждения из колючей проволоки вдоль периметра местного православного храма.

«Правоохранительными органами введены дополнительные меры обеспечения безопасности на территории православного храма в Каспийске»

– пресс-служба городской администрации.

Установка ограждения из колючей проволоки вокруг православного храма в Каспийске была принята в ответ на серию терактов, произошедших в июне. Эти атаки привели к гибели множества людей. Установка колючей проволоки предпринимается для создания дополнительного барьера и защиты от потенциальных террористических угроз.