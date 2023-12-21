Мэрия Ессентуков отделалась штрафами за "кладбищенскую" взятку

Сотрудники горадминистрации курортных Ессентуков требовали взятку в 30 тысяч рублей за место на кладбище, но суд оказался лояльным к ним, назначив лишь штрафы.

Взятка за место на кладбище, которую требовали сотрудники горадминистрации курортных Ессентуков, вылилась им в крупные штрафы, сообщила пресс-служба управления СК России по Ставропольскому краю.

"В январе 2023 года старший экономист управления ЖКХ администрации курорта сообщила заявителю, что захоронение тела покойного на одном участке с ранее умершим родственником возможно только после передачи взятки в 30 тыс рублей"

- краевой следственный комитет

Родственники умершего обратились в полицию с заявлением, и под ее контролем передали деньги через посредника - старшего юрисконсульта отдела правового обеспечения того же управления горадминистрации, оба чиновника-мздоимца были задержаны при получении денег.

Тем не менее, суд оказался лояльным к уже бывшим чиновникам-коррупционерам: бывший экономист получил штраф в 300 тыс рублей, а его посредник – в 250 тыс рублей.