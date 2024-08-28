Мехмет Кавунчу: выборы Милли Меджлиса проходят без нарушений

Турецкий наблюдатель на выборах Милли Меджлиса, депутат парламента Турции Мехмет Сатук Бугра Кавунчу сообщил "Вестнику Кавказа" об отсутствии нарушений в процессе голосования. Он отметил, что парламентские выборы в Азербайджане организованы на высоком уровне.

Депутат парламента Турции, член межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Мехмет Сатук Бугра Кавунчу рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" о том, как проходят сегодняшние выборы Милли Меджлиса в Баку.

"В парламенте Турции есть группа дружбы Турции и Азербайджана. Мы члены этой группы дружбы, и мы приехали на выборы с наблюдательной миссией", - прежде всего сказал он, отметив, что турецкие наблюдатели в течение дня посещают разные избирательные участки.

"Мы ездим по избирательным участкам и смотрим, как проходят выборы, есть ли какие-то нарушения. Если мы увидим, что что-то отличается от положенных по законодательству процедур голосования, то обязательно об этом сообщим", - подчеркнул Мехмет Кавунчу.

"Но до сих пор мы не увидели ничего необычного или неправильного. Поэтому все проходит согласно азербайджанскому законодательству и на должном высоком уровне", - заключил депутат парламента Турции.