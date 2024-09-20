Медики рассказали о самочувствии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

В больницах продолжают находиться несколько человек, угодивших в ДТП на Кубани. Накануне вечером там столкнулись автобус с пассажирами и фура.

Водитель и два пассажира автобуса, получившие травмы в результате аварии с фурой, продолжают лечение в больнице. Об этом поведали в Госавтоинспекции Краснодарского края.

Глава регионального Минздрава рассказал, что у пострадавших диагностировали травмы и ожоги разной степени тяжести.

"Пациенты прооперированы, их жизни непосредственно ничего не угрожает, находятся под наблюдением квалифицированных специалистов"

– Евгений Филиппов

В свою очередь, глава Ставропольского края сообщил, что в медучреждениях Краснодарского края находятся три жителя Ставрополья.

"Рассматривается вопрос об их переводе в край, как только это позволит состояние пациентов. Остальные участники аварии вернулись на Ставрополье"

– Владимир Владимиров

Что случилось?

Накануне вечером в Краснодарском крае столкнулись большегруз и автобус, направлявшийся из региональной столицы в Ставрополь. В момент аварии в автобусе находились почти 50 человек. В результате происшествия погиб водитель грузовика, свыше 30 человек получили различные травмы.