Водитель выехал на тротуар и сбил женщин в Краснодаре

Автомобиль вылетел на тротуар, где в этот момент стояли люди, в Краснодаре. В результате пострадали несколько человек, причем не только пешеходы, но и пассажирка машины. Все они женщины.

Серьезная авария произошла в Краснодаре, подробности инцидента сообщили в городском управлении МВД.

Местом ДТП стала улица Мира. По ней ехал мужчина за рулем иномарки "Киа". При этом автомобиль находился на полосе, которая предназначена для общественного транспорта.

В какой-то момент ситуация на дороге сложилась таким образом, что буквально перед капотом у "Киа" оказался "Фольксваген", который ехал ему навстречу и решил повернуть налево. Пытаясь избежать столкновения, водитель "Киа" выкрутил руль и на высокой скорости вылетел на тротуар, где стояли пешеходы.

В итоге были ранены три женщины. Одна из них оказалась несовершеннолетней (ей 14). Двум другим было 51 и 42 года. Более молодая получила тяжкие травмы ног.

Ранена была и ехавшая в "Киа" 35-летняя пассажирка.

Всех пострадавших отвезли в больницу. Может быть открыто уголовное дело.