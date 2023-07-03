Мечта: в Турции оценили шансы Швеции вступить в НАТО

Опубликовано: 9:27, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До тех пор, пока Швеция не выполнит требования Турции и не прекратит поддержку террористических организация, она не станет членом НАТО. Об этом заявили в турецком парламенте.

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал несбыточной мечтой для Швеции вступление в НАТО. По его словам, Стокгольм отказывается выполнять требования Анкары.

«Существует тройное соглашение [между Турцией, Швецией и Финляндией]. Они будут заниматься провокационными действиями и будут просить одобрения на вступление в НАТО»

– Нуман Куртулмуш

Далее он обратил внимание на то, что в настоящее время «на Турцию оказывается сильное давление» в связи со стремлением Швеции стать членом НАТО. Далее Нуман Куртулмуш подчеркнул, что Швеция продолжает «поддерживать и укрывать террористические организации».

«Турция, с другой стороны, не сделает ни шагу в этом вопросе, пока не будет реализовано то, чего она требует»

– Нуман Куртулмуш