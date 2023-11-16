МЧС Азербайджана и России договорились о сотрудничестве

Главы министерств по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и России сегодня подписали документ о сотрудничестве. Стороны разработали совместный план взаимодействия до 2026 года.

Глава МЧС РФ Александр Куренков и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров заключили сегодня соглашение о сотрудничестве. В рамках совместной программы был намечен план работ, которые будут проводить стороны с 2024 года по 2026 год.

В частности стороны будут решать вопросы, касающиеся чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

В ходе подписания соглашения Куренков отметил, что благодаря развитию отношений между ведомствами удалось подготовить несколько десятков работников.

"Наше партнерство основывается на принципе добрососедства и взаимного доверия. За прошедший год в рамках нашего сотрудничества на базе МЧС России было подготовлено более 60 азербайджанских специалистов"

- Александр Куренков

Российский министр напомнил, что в 2021 году РФ проводила курсы для саперов из Азербайджана. Эти курсы планируется организовать повторно.

Он также предложил развивать сотрудничество с отрасли инфраструктуры транспорта.

Где необходимо сотрудничество МЧС РФ и АР?

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что в первую очередь Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Россией по задачам предотвращения минных инцидентов.



"В целом сотрудничество структур МЧС здесь будет связано именно с разминированием, обезвреживанием разного рода боеприпасов, в том числе и неразорвавшихся, и заложенных целенаправленно. После освобождения оккупированных территорий мы столкнулись с тем, что огромные площади буквально усеяны минами. Не секрет, что армянская сторона 30 лет укрепляла свои фортификационные сооружения и вкладывала в это огромные деньги и силы. При этом оккупанты выбирали самый дешевый способ выстраивания обороны – тотальное минирование. Наши саперы, разминирующие освобожденные районы, рассказывают, что мины лежат буквально одна на одной, настолько их много было уложено за 30 лет. Для скорейшего разминирования мы заинтересованы в сотрудничестве с другими государствами", - сказал он.



"Минирование освобожденных районов – это огромная проблема. Без обезвреживания мин невозможно ни сделать земли пригодными для сельского хозяйства, ни проложить там инфраструктуру – речь и о дорогах, и о линиях электропередач, и о водопроводах и газопроводах. Чтобы все это делать, приходится проверять буквально каждый квадратный метр земли. И понятно, что эта работа займет годы. Мы обращались за картами минных полей к армянской стороне, широко известно, что они выдали нам, мягко говоря, неточные карты, их точность не превышала 25-30%. Соответственно, вся работа саперов ведется вручную. Нужно понимать, что в мире вообще не так много стран, которые обладают серьезной экспертизой и большим опытом именно в разминировании больших пространств", - отметил Эмин Алиев.



"Россия обладает тем самым уникальным опытом, который нам может помочь, и, конечно же, технологиями. Я сейчас говорю и об обучении саперов, и о производстве специального оборудования, которое помогает обезвреживать мины. В первую очередь именно это направление в сотрудничестве МЧС двух стран как никогда актуально. Потому что у нас уже сотни погибших после 2020 года, в том числе и гражданских лиц, включая участвующих в восстановительных работах, и военных. То есть это очень серьезная проблема", - добавил главный редактор МИА "Тренд".



"Также государствам интересно сотрудничать в борьбе со стихийными бедствиями, путем оказания совместной помощи друг другу в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций, когда неожиданно страна сталкивается с той или иной природной угрозой или техногенными катастрофами. Безусловно, опыт у российской стороны в этом тоже очень большой, и он может пригодиться Азербайджану. С другой стороны, тому же Дагестану будет намного быстрее получить помощь из Азербайджана, чем из Москвы. Это тоже фактор, который может стимулировать сотрудничество. В конечном итоге, соглашение направлено на то, чтобы сделать взаимодействие более скоординированным, а значит, более успешным на благо обеих стран", - заключил Эмин Алиев.