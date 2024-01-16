Мать оставила 4 детей в холодном доме без еды на Кубани

На Кубани будет слушаться уголовное дело в отношении сельской жительницы, бросившей своих детей в промерзшем доме без еды. Она вернулась уже когда детей изъяла полиция.

В Краснодарском крае под суд пойдет молодая женщина, которую обвиняют в оставлении детей в опасности – она отправилась в гости, бросив их в промерзшем доме без еды. Подробности дела сообщает краевое управление СКР.

ЧП случилось в Павловском районе, 19 января. Жительница хутора Бейсужек, женщина 32 лет, решила уехать к мужчине, который ранее был ее сожителем. Он проживал в другом районе Кубани, но это не остановило подозреваемую – как и то, что у нее на руках были четверо детей. Самому старшему ребенку было 10, самому младшему – всего три года.

Женщина все же уехала туда, куда собиралась. При этом в доме не было тепла, хотя на улице тогда была отрицательная температура. Еды детям мать также не оставила.

В итоге истощенных малышей спасла полиция. Они изъяты из семьи и направлены в реабилитационный центр. С пострадавшими работают психологи.

Суд уже ограничил мать в родительских правах. В отношении нее было открыто уголовное дело по двум статьям. Женщину подозревают в оставлении детей в опасности – это статья 125 Уголовного кодекса. Кроме того, ей вменяют статью 156 – о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Дело уже передано в суд.