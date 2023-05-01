РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мать девочки из Ингушетии арестована

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ингушетии под стражу взяли мать девочки, которая сегодня борется за жизнь - у ребенка многочисленные травмы. Есть подозрение, что именно мать истязала ребенка.

Женщина, подозреваемая в издевательствах над собственной дочерью, взята под стражу в Ингушетии решением суда.

Девочка, которой 4 года, ранее была доставлена в Малгобекскую больницу с телесными повреждениями. Сегодня ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, врачи борются за жизнь малолетней пациентки. В МВД республики считают, что побои девочке наносили мать и бабушка.

"По ходатайству следствия в отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Процессуальная оценка будет также дана действиям других родственников малолетней и работе должностных лиц органов системы профилактики",

– следует из сообщения.

По факту избиения девочки из Ингушетии заведено уголовное дело, ход расследования взят на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заверил, что наказаны будут все виновные, в том числе проверку подвергнутся участковый, органы опеки, инспекция ПДН. Также от ответственности не уйдут соседи и родственники ингушской девочки в связи с безразличным отношением к ситуации.

Что известно о семье

Семья состоит на учете как неблагополучная, взрослые в ней ведут "безнравственный образ жизни". Маленькая девочка подвергалась издевательствам, предположительно со стороны мамы и ее матери, своей бабушки.

Также у четырехлетней девочки есть брат и сестра - девочке пять лет, мальчику два. Они были также госпитализированы, однако следов побоев у них не обнаружено.

Избитая родными в Ингушетии девочка может умереть

Избитая родными в Ингушетии девочка может умереть

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
670 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version