Мать девочки из Ингушетии арестована

Женщина, подозреваемая в издевательствах над собственной дочерью, взята под стражу в Ингушетии решением суда.
Девочка, которой 4 года, ранее была доставлена в Малгобекскую больницу с телесными повреждениями. Сегодня ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, врачи борются за жизнь малолетней пациентки. В МВД республики считают, что побои девочке наносили мать и бабушка.
"По ходатайству следствия в отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Процессуальная оценка будет также дана действиям других родственников малолетней и работе должностных лиц органов системы профилактики",
– следует из сообщения.
По факту избиения девочки из Ингушетии заведено уголовное дело, ход расследования взят на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заверил, что наказаны будут все виновные, в том числе проверку подвергнутся участковый, органы опеки, инспекция ПДН. Также от ответственности не уйдут соседи и родственники ингушской девочки в связи с безразличным отношением к ситуации.
Что известно о семье
Семья состоит на учете как неблагополучная, взрослые в ней ведут "безнравственный образ жизни". Маленькая девочка подвергалась издевательствам, предположительно со стороны мамы и ее матери, своей бабушки.
Также у четырехлетней девочки есть брат и сестра - девочке пять лет, мальчику два. Они были также госпитализированы, однако следов побоев у них не обнаружено.