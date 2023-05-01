Мать девочки из Ингушетии арестована

Опубликовано: 11:24, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии под стражу взяли мать девочки, которая сегодня борется за жизнь - у ребенка многочисленные травмы. Есть подозрение, что именно мать истязала ребенка.

Женщина, подозреваемая в издевательствах над собственной дочерью, взята под стражу в Ингушетии решением суда.

Девочка, которой 4 года, ранее была доставлена в Малгобекскую больницу с телесными повреждениями. Сегодня ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации, врачи борются за жизнь малолетней пациентки. В МВД республики считают, что побои девочке наносили мать и бабушка.

"По ходатайству следствия в отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Процессуальная оценка будет также дана действиям других родственников малолетней и работе должностных лиц органов системы профилактики",

– следует из сообщения.

По факту избиения девочки из Ингушетии заведено уголовное дело, ход расследования взят на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заверил, что наказаны будут все виновные, в том числе проверку подвергнутся участковый, органы опеки, инспекция ПДН. Также от ответственности не уйдут соседи и родственники ингушской девочки в связи с безразличным отношением к ситуации.

Что известно о семье

Семья состоит на учете как неблагополучная, взрослые в ней ведут "безнравственный образ жизни". Маленькая девочка подвергалась издевательствам, предположительно со стороны мамы и ее матери, своей бабушки.

Также у четырехлетней девочки есть брат и сестра - девочке пять лет, мальчику два. Они были также госпитализированы, однако следов побоев у них не обнаружено.