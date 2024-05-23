Масштабная реконструкция очистных сооружений даст Ставрополю больше воды

Вопрос питьевой воды, который остро стоит в Ставрополе, скоро будет решен благодаря реконструкции очистных сооружений, рассказали власти. В результате их пропускная способность вырастет почти на треть.

Водопроводные очистные сооружения масштабно обновят в Ставрополе, рассказали в администрации краевой столицы.

Глава города Иван Ульянченко рассказал, что на данный момент город получает 150 тыс кубометров воды в сутки. После реконструкции мощность сооружений достигнет 200 тыс кубометров.

"Это позволит обеспечить необходимым объемом питьевой воды население не только Ставрополя, но и населенных пунктов Шпаковского и Грачевского муниципальных округов"

– мэр

По словам градоначальника, работы по реконструкции уже ведутся.

В администрации Ставрополя уточнили, что завершатся они до 2025года, пишет ТАСС.

На данный момент очистные системы Ставрополя перегружены. Кроме того, отсутствует резерв на случай ЧП.