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Массовая драка в Алматы: участники схвачены полицией

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Полиция выяснила личности и задержала участников массовой драки, которая случилась в ночь на пятницу в Алматы. Тогда один человек был ранен из огнестрельного оружия.

Стражи порядка нашли людей, вступивших в массовую драку в ночь на 15 сентября, об этом заявили в департаменте полиции Алматы.

"Один из активных участников происшествия в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса водворен в изолятор временного содержания"

– силовое ведомство

Идет досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного с оружием (огнестрельным или холодным).

Ролик, на котором были запечатлены кадры массового выяснения отношений с применением физической силы, был опубликован в интернете. Его автор утверждал, что один человек получил ранение.

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