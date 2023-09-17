Массовая драка в Алматы: участники схвачены полицией

Полиция выяснила личности и задержала участников массовой драки, которая случилась в ночь на пятницу в Алматы. Тогда один человек был ранен из огнестрельного оружия.
Стражи порядка нашли людей, вступивших в массовую драку в ночь на 15 сентября, об этом заявили в департаменте полиции Алматы.
"Один из активных участников происшествия в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса водворен в изолятор временного содержания"
– силовое ведомство
Идет досудебное расследование по факту хулиганства, совершенного с оружием (огнестрельным или холодным).
Ролик, на котором были запечатлены кадры массового выяснения отношений с применением физической силы, был опубликован в интернете. Его автор утверждал, что один человек получил ранение.