Маршрутка с пассажирами влетела в столб в Махачкале

Водитель легковой машины спровоцировал аварию с маршруткой в столице Дагестана. В результате происшествия никто не погиб.

В Махачкале произошло ДТП с участием маршрутки, перевозившей 6 человек. Об этом сказано в сообщении городской мэрии.

Согласно предварительной информации, авария случилась по вине водителя легкового автомобиля, который не захотел уступить дорогу общественному транспорту, ехавшему по главной дороге. Пытаясь избежать столкновения, водитель маршрутки совершил резкий маневр, после чего сбил ограждение и въехал в электрический столб.

В результате инцидента пострадала одна пассажирка маршрутки. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что водитель маршрутного такси, когда произошло ДТП, ехал по установленному маршруту.