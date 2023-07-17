Маршрут "Легенды Дагестана" признан национальным

Опубликовано: 13:51, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России названы новые национальные туристические маршруты. Всего новый статус присвоен четырем маршрутам, один из которых "Легенды Дагестана".

Экспертный совет под эгидой Минэкономразвития одобрил присвоение статуса национальный ряду туристических маршрутов по регионам России.

Национальными стали маршруты:

"Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба", Санкт-Петербург, 3 дня,

"Императорский маршрут", Свердловская область, 3 дня,

"С умыслом #PROпромыслы", Нижегородская область, 4 дня,

"Легенды Дагестана", Дагестан, 5 дней.

Маршрут по Дагестану включает самые популярные природные, этнокультурные, исторические объекты республики. За пять дней туристы на транспорте преодолевают свыше 900 км. Маршрут стартует в Махачкале, затем происходит посещение знаменитого бархана "Сарыкум", осмотр Гимринской башни, посещение села Унцукуль и Ирганайского водохранилища. Также в программу включены село Гуниб, Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, признанный лучшей природной достопримечательностью России, пещера "Нохъо", крепость Нарын-кала в Дербенте, крупнейший в стране мультимедийный фонтан.

Всего "Легенды Дагестана" позволяет туристам за пять дней осмотреть 19 объектов. Помимо экскурсий, в программу входят мастер-классы, гастрономические уроки и дегустации, отдых на море.