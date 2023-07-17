Маршрут "Легенды Дагестана" признан национальным

Экспертный совет под эгидой Минэкономразвития одобрил присвоение статуса национальный ряду туристических маршрутов по регионам России.
Национальными стали маршруты:
- "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба", Санкт-Петербург, 3 дня,
- "Императорский маршрут", Свердловская область, 3 дня,
- "С умыслом #PROпромыслы", Нижегородская область, 4 дня,
- "Легенды Дагестана", Дагестан, 5 дней.
Маршрут по Дагестану включает самые популярные природные, этнокультурные, исторические объекты республики. За пять дней туристы на транспорте преодолевают свыше 900 км. Маршрут стартует в Махачкале, затем происходит посещение знаменитого бархана "Сарыкум", осмотр Гимринской башни, посещение села Унцукуль и Ирганайского водохранилища. Также в программу включены село Гуниб, Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, признанный лучшей природной достопримечательностью России, пещера "Нохъо", крепость Нарын-кала в Дербенте, крупнейший в стране мультимедийный фонтан.
Всего "Легенды Дагестана" позволяет туристам за пять дней осмотреть 19 объектов. Помимо экскурсий, в программу входят мастер-классы, гастрономические уроки и дегустации, отдых на море.