Мариана Василева: граждане Азербайджана пришли на выборы президента с радостью и гордостью 

Сегодняшние выборы президента Азербайджана прошли в праздничной атмосфере. О том, как это было, "Вестнику Кавказа" поведала заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева.

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Граждане Азербайджана пришли сегодня на избирательные участки, чтобы отдать голоса на внеочередных президентских выборах, исключительно с позитивными, возвышенными чувствами. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева.

"Я, как и все, тоже сегодня голосовала. Я уже во второй раз голосую на президентских выборах в Азербайджане, впервые участвовала в голосовании в 2018 году. Пошла на избирательный участок рано утром, и была приятно впечатлена тем, что у участка уже очень большая очередь", - прежде всего сообщила она.

"Я слышала, о чем люди говорят в ожидании своей очереди, за настроениями граждан очень интересно наблюдать. У всех было праздничное настроение, они пришли голосовать с радостью, как и я. Я думаю, что каждый гражданин Азербайджана сегодня отдал свой голос с большой гордостью", - подчеркнула Мариана Василева.

Замминистра молодежи и спорта назвала ожидаемой победу на выборах президента Ильхама Алиева. "Официальные результаты будут уже скоро. Лично для меня они абсолютно ожидаемы, потому что у Азербайджана такой руководитель, на которого мы все должны смотреть и учиться", - заключила она.